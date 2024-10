Resistenza e ricettazione: scarcerato albanese, espulsione e trattenimento in un centro per rimpatri (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri, è stato scarcerato il cittadino di nazionalità albanese tratto in arresto sabato scorso dalla Polizia di Stato per Resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nei confronti dello stesso, non avendo titolo a soggiornare nel territorio nazionale, dopo l’adozione di decreto di espulsione del Prefetto di Benevento, è stato disposto dal Questore il suo immediato trattenimento presso un centro di Permanenza per i rimpatri, ove permarrà per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera. Anteprima24.it - Resistenza e ricettazione: scarcerato albanese, espulsione e trattenimento in un centro per rimpatri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri, è statoil cittadino di nazionalitàtratto in arresto sabato scorso dalla Polizia di Stato pera pubblico ufficiale,e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Nei confronti dello stesso, non avendo titolo a soggiornare nel territorio nazionale, dopo l’adozione di decreto didel Prefetto di Benevento, è stato disposto dal Questore il suo immediatopresso undi Permanenza per i, ove permarrà per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera.

