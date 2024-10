Quotidiano.net - Quei ragazzi-killer senza un perché. “Uccidere è un gioco al limite”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 – Un pugno di secondi. Tanto è bastato a Daniele Rezza per cambiare tutto. Un ragazzo di 19 anni, un paio di cuffie da 15 euro, una coltellata. Manuel Mastrapasqua crolla a terra. Valore economico delle cuffie: zero. Valore umano: inestimabile. Eppure, quel colpo non è solo fisico, è l’urlo di un ragazzo che non sa più come contenere la tempesta dentro di sé. Un fermo immagine tratto da un video diffuso il 13 ottobre 2024 mostra Daniele Rezza, il 18enne di Rozzano che ha ucciso Manuel Mastropasqua, a Rozzano. ANSA/CARABINIERI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK++ Daniele confessa: era nervoso, aveva avuto una brutta giornata.