Putin vuole Kim ed è un problema globale

Negli ultimi mesi, le relazioni tra Corea del Nord e Russia hanno subito una trasformazione significativa, segnando un salto di qualità nelle loro già consolidate interazioni strategiche che tocca piani regionali, internazionali e globali. Nell'ultima evoluzione di questa liason il presidente russo, Vladimir Putin, ha presentato alla Duma di Stato un progetto per la ratifica del Trattato di partenariato strategico globale tra la Federazione Russa e la Corea del Nord, firmato il 19 giugno 2024 durante la sua visita a Pyongyang. Questo trattato impegna entrambi i Paesi a fornire reciproca assistenza militare in caso di attacco, oltre a prevedere una cooperazione logistica e difensiva molto estesa. L'aspetto militare di questa partnership ha già iniziato a produrre risultati concreti.

