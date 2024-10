Pulcinella di Pesce al Municipio, la serata di inaugurazione è costata 24mila euro (Di martedì 15 ottobre 2024) La performance inaugurale del Pulcinella, il 9 ottobre in piazza Municipio, è costata 24mila euro. Fanpage.it - Pulcinella di Pesce al Municipio, la serata di inaugurazione è costata 24mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La performance inaugurale del, il 9 ottobre in piazza, è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pulcinella in Piazza Municipio - figli Gaetano Pesce : “Papà amava Napoli e non l’avrebbe mai offesa” - I figli di Gaetano Pesce, autore dell’installazione posta in Piazza Municipio a Napoli, raccontano cosa ha animato il padre nella creazione dell’opera finita al centro di non poche polemiche. Ha scelto di celebrare […]. Al contrario, ha voluto donare due cuori. “Nostro padre non avrebbe mai pensato di offrire a Napoli qualcosa di offensivo o scontato. (2anews.it)

Pulcinella in piazza Municipio - i figli di Pesce difendono l'opera : "Nessuna offesa a Napoli" - "Nostro padre non avrebbe mai pensato di offrire a Napoli qualcosa di offensivo o scontato. Al contrario, ha voluto donare due cuori. Ha scelto di celebrare il lato più femminile e colorato di Pulcinella, vestendolo con tonalità vivaci, in netto contrasto con il tradizionale bianco. È stato un... (Napolitoday.it)

“Il Pulcinella di piazza Municipio è come lo voleva Pesce” parlano figli e collaboratori - I figli di Pesce: "Pulcinella non è offensivo. Papà amava Napoli". L'allestitore: "Nessuna discrepanza col bozzetto del maestro"Continua a leggere . (Fanpage.it)