Presentato alla Camera dei Deputati il libro “CSI Roma, ottant’anni di storia sportiva e sociale” di Matteo Monaco (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È stato recentemente Presentato presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il libro “CSI Roma, ottant’anni di storia sportiva, ecclesiale e sociale” scritto da Matteo Monaco e pubblicato dalla casa editrice AVE. Quest’opera ripercorre la storia del CSI Roma, un comitato fondato nel 1944 che ha saputo unire sport, educazione e valori sociali, diventando un pilastro della comunità Romana e non solo. Gli ospiti alla presentazione: un tributo alla missione del CSI Durante la presentazione, personalità di spicco hanno condiviso i propri ricordi e impressioni sull’importanza del CSI nella società. Mons. Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza, ha sottolineato come i fondatori del CSI abbiano dimostrato una visione straordinaria, guardando al futuro con coraggio: “I fondatori del CSI erano dei veri profeti. Gaeta.it - Presentato alla Camera dei Deputati il libro “CSI Roma, ottant’anni di storia sportiva e sociale” di Matteo Monaco Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È stato recentementepresso la Sala Stampa delladeiil“CSIdi, ecclesiale e” scritto dae pubblicato dcasa editrice AVE. Quest’opera ripercorre ladel CSI, un comitato fondato nel 1944 che ha saputo unire sport, educazione e valori sociali, diventando un pilastro della comunitàna e non solo. Gli ospitipresentazione: un tributomissione del CSI Durante la presentazione, personalità di spicco hanno condiviso i propri ricordi e impressioni sull’importanza del CSI nella società. Mons. Carlo Mazza, vescovo emerito di Fidenza, ha sottolineato come i fondatori del CSI abbiano dimostrato una visione straordinaria, guardando al futuro con coraggio: “I fondatori del CSI erano dei veri profeti.

