Premio Menarini nuovo appuntamento con il talk show i campioni si raccontano

Sabato 30 novembre a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio "Siamo lieti di annunciare una nuova sorpresa del 28° Premio Internazionale Fair Play Menarini. Per coronare un'altra edizione di successo, la Fondazione Fair Play Menarini chiude il calendario 2024 con il talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano

Fair Play Menarini : il talk show di campioni con nuove sorprese per la 28ª edizione del premio - La 28ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini continua a sorprendere, chiudendo il calendario 2024 con un entusiasmante talk show che si terrà a Firenze. Questi dettagli offriranno non solo spunti di interesse per gli appassionati di sport, ma anche per coloro che sono simpatici ai valori etici e morali che guidano ogni disciplina sportiva. (Gaeta.it)

Premio Internazionale Fair Play Menarini - un nuovo appuntamento con il talk show ‘I campioni si raccontano’ - . Come sempre ad animare la serata saranno stelle dello sport, simboli indiscussi di correttezza e gioco pulito. La novità è stata annunciata da Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, Membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini che hanno spiegato alcuni particolari della manifestazione. (Dayitalianews.com)

Premio Internazionale Fair Play Menarini - nuova edizione del talk “I campioni si raccontano” - Appuntamento fisso del Premio, il talk ritorna quest’anno con un inedito format invernale e tanti nuovi ospiti. Il talk show vedrà la partnership di Sky TG24 che trasmetterà l’evento in diretta sul Canale 501 di Sky. Attraverso curiosità, aneddoti e retroscena, gli spettatori potranno ripercorrere la vita e le imprese di atleti straordinari, sia fuoriclasse del passato che in attività. (Lapresse.it)