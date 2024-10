Ilgiorno.it - Piaga infortuni. Oltre 1400 feriti e tre morti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dall’ottobre scorso un decesso sul lavoro in provincia e due fuori di persone che, però, abitavano in Valle cui vanno aggiunti 1.462denunciati. Sono i dati presentati domenica a Sondrio durante la 74a Giornata Nazionale di ANMIL per le vittime degli incidenti sul lavoro. La cerimonia ha visto la Santa Messa alla chiesa del Sacro Cuore cui è seguito il corteo accompagnato dal corpo bandistico di Castione sino al monumento all’angolo tra via Mazzini e via Caimi dove è stata deposta una corona d’alloro. "Anche in una Valle piccola come la nostra si è ancora lontani dal dovere di far lavorare in sicurezza le persone – ha dichiarato Arturo Schiappadini, presidente ANMIL Sondrio e consigliere nazionale – Bisogna fare di più, in termini di sensibilizzazione, ma soprattutto di formazione".