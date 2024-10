Phisikk du role – L’Europa non si perda in un tappo di bottiglia (Di martedì 15 ottobre 2024) Credo che se non si riuscirà a fare delL’Europa un soggetto politico vero, coeso, con una sola voce, un solo esercito, una sola politica estera, un solo Over The Top digitale e molto altro ancora, non ci sarà più spazio per nessuno dei 27 Paesi membri. Insomma: niente trippa per gatti, dalla Germania a Malta passando per l’Italia. Dunque viva L’Europa, nella sua declinazione “unionale” (che abisso di bruttezza questo aggettivo che dovrebbe indicare l’Ue!). Ciò precisato si vorrà comprendere che lo scrivente non è che aderisca alla vision salviniana sovranista e filoputiniana, nossignore. Eppure il medesimo scrivente dovrà fare una confessione pubblica: almeno su un argomento c’è condivisione con il salvinipensiero. Formiche.net - Phisikk du role – L’Europa non si perda in un tappo di bottiglia Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Credo che se non si riuscirà a fare delun soggetto politico vero, coeso, con una sola voce, un solo esercito, una sola politica estera, un solo Over The Top digitale e molto altro ancora, non ci sarà più spazio per nessuno dei 27 Paesi membri. Insomma: niente trippa per gatti, dalla Germania a Malta passando per l’Italia. Dunque viva, nella sua declinazione “unionale” (che abisso di bruttezza questo aggettivo che dovrebbe indicare l’Ue!). Ciò precisato si vorrà comprendere che lo scrivente non è che aderisca alla vision salviniana sovranista e filoputiniana, nossignore. Eppure il medesimo scrivente dovrà fare una confessione pubblica: almeno su un argomento c’è condivisione con il salvinipensiero.

Mesola sempre più solo. Tre reti contro il Corticella - Cavallari. c. . Simone, Grassi, Stratta, Gelsomini. Continua la corsa in solitario, da capolista, del Mesola, che piega anche la formazione dello Jiunior Corticella senza troppa fatica e conferma la solidità della compagine guidata da mister Oscar Cavallari e allestita con i preziosi acquisti del direttore sportivo Edoardo Biondi. (Sport.quotidiano.net)

Aurora boreale in Italia e non solo - la tempesta solare può avere impatto anche sulla ripresa post-uragano - L’allerta dell’SWPC. Continua a leggere . L’aurora boreale che ha regalato spettacolo anche in Italia rischia di non essere la sola conseguenza della forte tempesta geomagnetica in corso: per tutta la giornata di oggi si prevede che l’attività solare possa interrompere le comunicazioni che dipendono da satelliti, interferire con il sistema GPS e minacciare le reti elettriche. (Fanpage.it)

In Tv i 40enni sono ancora “giovani” - intrappolati in una definizione che consola solo lo spettatore - Continua a leggere . Ma giovani per chi? Tutti oltre il target 15-34, imprigionati in una definizione funzionale al bisogno di chi guarda, meno a definire la realtà di professionisti che fanno questo lavoro da anni. Cattelan, De Martino, Ceran, Delogu, in questa stagione televisiva molti volti "giovani" si prendono il loro spazio in Tv. (Fanpage.it)