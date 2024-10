Perché non ci sono coppie gay nel nuovo programma di Luca Barbareschi (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa del nuovo programma di Rai2 di Luca Barbareschi dal titolo Se Mi Lasci Non Vale. Un programma – sulla carta – molto simile a Temptation Island da cui però gli autori hanno preso le distanze. “Temptation Island era il nostro punto di riferimento da evitare“, hanno dichiarato. A intervenire con i giornalisti sono stati, oltre il conduttore, anche Marcello Ciannamea e Giovanni Anversa, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. E proprio loro hanno risposto alla domanda sul Perché non ci fosse nessuna coppia gay fra i concorrenti. “Se si fosse presentata ai casting una coppia gay l’avremmo valutata come le coppie che si sono presentate“, ha dichiarato Giovanni Anversa facendo intendere che nessuna coppia gay e nessuna coppia lesbica si è presentata ai provini. Biccy.it - Perché non ci sono coppie gay nel nuovo programma di Luca Barbareschi Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa deldi Rai2 didal titolo Se Mi Lasci Non Vale. Un– sulla carta – molto simile a Temptation Island da cui però gli autori hanno preso le distanze. “Temptation Island era il nostro punto di riferimento da evitare“, hanno dichiarato. A intervenire con i giornalististati, oltre il conduttore, anche Marcello Ciannamea e Giovanni Anversa, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Rai. E proprio loro hanno risposto alla domanda sulnon ci fosse nessuna coppia gay fra i concorrenti. “Se si fosse presentata ai casting una coppia gay l’avremmo valutata come leche sipresentate“, ha dichiarato Giovanni Anversa facendo intendere che nessuna coppia gay e nessuna coppia lesbica si è presentata ai provini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mcc - Cdp e Finint - al via il nuovo programma Basket Bond di Confindustria da 50 mln per le Pmi - r. Al momento l’accesso al programma è consentito alle sole PMI, secondo il quadro normativo. Nell’ambito dell’iniziativa, sostenuta da Confindustria in qualità di promotore e da Banca Finint nel ruolo di arranger e collocatore, CDP e MCC investono, per il tramite di una società veicolo, in minibond emessi da imprese che intendono finanziare la propria crescita utilizzando un canale alternativo ... (Ildenaro.it)

“Se mi lasci non vale” : il nuovo programma di Luca Barbareschi - Capita infatti di non capirsi più, di alzare i toni, di giudicare l’altro prima ancora di averlo ascoltato. Il programma racconta le storie di queste coppie normali unite da un intento comune: il desiderio di riprendere i fili della loro storia che si è complicata con il tempo e di provare a capirsi veramente. (361magazine.com)

Quando si recupera New Zealand-Ineos? Nuovo orario gara-4 America’s Cup - programma - tv - CALENDARIO RECUPERO GARA-4 AMERICA’S CUP Lunedì 14 ottobre Ore 14. 10) per disputare la gara-4 della America’s Cup. Diretta Live testuale: OA Sport. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, canale YouTube di America’s Cup; in diretta live testule su OA Sport. (Oasport.it)