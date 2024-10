Biccy.it - “Pasquale La Rocca furioso dietro le quinte di Ballando con le Stelle”, le parole di lui

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nina Zilli eLaieri sono stati ospiti da Alberto Matano a La Vita in Diretta per parlare della loro esperienza acon le. Nel corso dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, i due non hanno eseguito alla perfezione la coreografia a causa di alcuni problemi fisici di lei. Al contrario Bianca Guaccero è stata bravissima. Questo lo ha sottolineato Selvaggia Lucarelli pungendo proprioLa, un habitué dei primi posti. “Per la prima volta ho visto unLadestabilizzato, ha capito che quest’anno potrebbe non vincere“. E ancora: “Si vocifera chelec’è un La!“. Il ballerino da Matano ha in qualche modo confermato ridimensionando però il peso delleusate da Selvaggia. “Non ero arrabbiato, ma solo deluso, tenevo a questo numero tantissimo, era il mio bambino, volevo portarlo a casa.