Palermo, scoperto ‘take away’ della droga allo Sperone: 18 arresti (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Avevano organizzato un vero e proprio 'take away' della droga nel quartiere Sperone, alla periferia di Palermo, con tanto di 'vedette' ai piani alti per scoprire eventuali controlli. Con un guadagno mensile che si aggirava sui 50 mila euro. Ma la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Avevano organizzato un vero e proprio 'take away'nel quartiere, alla periferia di, con tanto di 'vedette' ai piani alti per scoprire eventuali controlli. Con un guadagno mensile che si aggirava sui 50 mila euro. Ma la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il patto tra i capimafia per fare arrivare fiumi di droga a Palermo : condannati il boss Micalizzi e altri 19 - Partendo dallo spaccio alla Kalsa gli investigatori sarebbero riusciti a scoprire una rete molto più vasta, che avrebbe consentito ai boss di rifornirsi di droga in Campania e in Calabria. Un'inchiesta per la quale sono finiti a processo ben 33 persone, tra cui anche il vecchio boss Michele... (Palermotoday.it)

Spacciava dai domiciliari - aveva tre chili di droga in casa a Palermo - . Un 41enne è stato arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di sostanze stupefacenti: nonostante fosse ai domiciliari nel suo appartamento sono stati trovati circa tre chilogrammi di droga I controlli sono scattati in un’abitazione del quartiere Sperone dove, grazie al fiuto del cane antidroga King, sono stati trovati 30 panetti e due pezzi di hashish, per quasi 3 chili, un barattolo di ... (Gazzettadelsud.it)

Fattanza - Elbanditos e Willywonka : lo sballo è su Telegram. A Palermo è boom di chat in cui si spaccia droga ai giovani - Ecco i pusher 4.0 più attivi online. Un consumatore: “Fanno tutti così Perché dovrei andare sino a Ballarò quando posso fare tutto dallo smartphone?”. (Palermo.repubblica.it)