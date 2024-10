Omaggio a Gian Maria Volonté alla Festa del Cinema di Roma il 17 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Appuntamento il 17 ottobre, alle 16.30, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese con la proiezione del film “La mort de Mario Ricci”, di cui Volonté è protagonista La Scuola Volonté e la Festa del Cinema di Roma ricordano Gian Maria Volonté, a trent’anni dalla scomparsa, con la proiezione del film La mort de Mario Ricci di Claude Goretta, che valse al grande attore italiano il Premio per la Migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes del 1983. L’iniziativa si terrà giovedì 17 ottobre, alle ore 16.30, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, nell’ambito del programma ufficiale della Festa. Romadailynews.it - Omaggio a Gian Maria Volonté alla Festa del Cinema di Roma il 17 ottobre Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Appuntamento il 17, alle 16.30, presso la Casa dela Villa Borghese con la proiezione del film “La mort de Mario Ricci”, di cuiè protagonista La Scuolae ladeldiricordano, a trent’anni dscomparsa, con la proiezione del film La mort de Mario Ricci di Claude Goretta, che valse al grande attore italiano il Premio per la Migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes del 1983. L’iniziativa si terrà giovedì 17, alle ore 16.30, presso la Casa dela Villa Borghese, nell’ambito del programma ufficiale della

