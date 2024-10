Nuove Vincy overwater villas: l’esclusiva offerta del Sandals Saint Vincent and the Grenadines (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Sandals Saint Vincent and the Grenadines amplia la sua offerta turistica con l’introduzione delle Nuove Vincy Two-Story overwater villas. Queste esclusive strutture, situate sopra le acque cristalline dell’isola, offrono un’esperienza di lusso senza pari ai visitatori. Con una superficie totale di quasi 116 metri quadrati, le Nuove ville rappresentano un perfetto connubio tra comfort e bellezza naturale, attirando turisti in cerca di una fuga romantica o di un’indimenticabile avventura tropicale. Le caratteristiche delle Vincy overwater villas Le Vincy Two-Story overwater villas sono concepite per garantire massima abitabilità e comfort. Questi alloggi si sviluppano su due livelli, offrendo ampie zone giorno e notte, arredate in toni neutri che richiamano la palette dei colori marini circostanti. Gaeta.it - Nuove Vincy overwater villas: l’esclusiva offerta del Sandals Saint Vincent and the Grenadines Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Iland theamplia la suaturistica con l’introduzione delleTwo-Story. Queste esclusive strutture, situate sopra le acque cristalline dell’isola, offrono un’esperienza di lusso senza pari ai visitatori. Con una superficie totale di quasi 116 metri quadrati, leville rappresentano un perfetto connubio tra comfort e bellezza naturale, attirando turisti in cerca di una fuga romantica o di un’indimenticabile avventura tropicale. Le caratteristiche delleLeTwo-Storysono concepite per garantire massima abitabilità e comfort. Questi alloggi si sviluppano su due livelli, offrendo ampie zone giorno e notte, arredate in toni neutri che richiamano la palette dei colori marini circostanti.

