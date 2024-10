Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Bresciano: attesi nubifragi (Di martedì 15 ottobre 2024) Una fase di forte maltempo è in arrivo sul Nord Italia e gran parte della Penisola, a causa dell'azione contemporanea "di tre vortici di bassa pressione, uno nei pressi del Mare di Alboran risalito dal Marocco, un altro poco a ovest del Portogallo che costituisce i resti dell'ex uragano Leslie e Bresciatoday.it - Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Bresciano: attesi nubifragi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una fase di forteè insul Nord Italia e gran parte della Penisola, a causa dell'azione contemporanea "di tre vortici di bassa pressione, uno nei pressi del Mare di Alboran risalito dal Marocco, un altro poco a ovest del Portogallo che costituisce i resti dell'ex uragano Leslie e

Tornano rovesci e temporali : maltempo in arrivo anche in provincia di Brindisi - Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia a cura di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com L’ottobrata di questo inizio di settimana ha già le ore contate, visto che dall’Europa occidentale si sta avvicinando una nuova intensa saccatura, che piloterà... (Brindisireport.it)

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 ottobre : caldo e sole - ma in arrivo forte maltempo - Oggi sole e caldo, ma è in arrivo sull'Italia e sulla Capitale una forte ondata di maltempo, che porterà piogge e un crollo delle temperature a partire da giovedì (per quanto riguarda il Nord Italia) e venerdì per quanto riguarda il Lazio.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo in arrivo : rinviati i lavori di manutenzione al ponte mobile di Cervia - . . I lavori di manutenzione del ponte mobile di Cervia, previsti per questa settimana, sono stati rimandati a causa di un peggioramento delle previsioni meteo, con pioggia prevista per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. "Le attività di stesura delle resine sul ponte e tutte le manutenzioni. (Ravennatoday.it)