Nations League LIVE: alle 20.45 Portogallo, Spagna, Svizzera-Danimarca e Polonia-Croazia (Di martedì 15 ottobre 2024) Prosegue il programma della quarta giornata della fase a gironi di UEFA Nations League con otto partite in programma in questo martedì sera,

Svizzera-Danimarca (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - È incredibilmente ferma al palo dopo 3 partite la Svizzera di Yakin, che stasera contro la Danimarca è obbligata a vincere per evitare la retrocessione in Nations League B. Anche in Serbia i rossocrociati sono apparsi estremamente involuti rispetto alla squadra che aveva stupito ad Euro 2024, e i padroni di casa ne hanno approfittato per prendersi una pesante vittoria che li rilancia in ... (Infobetting.com)

Polonia-Croazia (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. In palio il secondo posto del gruppo a Varsavia - Sembrano esserci pochi dubbi su quale squadra dominerà il gruppo 1 della Lega A di Nations League: il cammino del Portogallo finora è stato impeccabile, i lusitani non hanno lasciato nemmeno un punto alla concorrenza e sembrano avviati a chiudere il raggruppamento nella posizione che probabilmente gli spetta, la prima. (Infobetting.com)

La Nations League ha preso il posto delle amichevoli - solo che è un business per la Fifa (El Pais) - Lamine sta meglio e nel Barça l’unica preoccupazione ora è “il logorio” subito e un “sovraccarico”. La Nations League e gli obblighi di Spagna e Cipro La Spagna è uno dei due Paesi europei, insieme a Cipro, che impone per legge agli atleti di presenziare alle convocazioni delle squadre nazionali con la minaccia di sanzioni in caso di mancata partecipazione. (Ilnapolista.it)