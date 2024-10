Milano, inizia oggi la “stagione termica”: al via l’accensione dei termosifoni. Le regole (Di martedì 15 ottobre 2024) È prevista per oggi, martedì 15 ottobre, l’accensione dei termosifoni in tutta Milano. I riscaldamenti rimarranno attivi sino al prossimo 15 aprile 2025. inizia ufficialmente la “stagione termica” Anche se ancora le temperature appaiono abbastanza miti, seppur le previsioni meteo prevedono piogge e allerta temporali nelle prossime ore, da oggi in tutto il capoluogo meneghino parte la “stagione termica” e con essa l’avvio dell’accensione nelle case dei milanesi e negli edifici industriali e simili dei calorifici. Milano, arriva la stagione termica: da oggi al via l’accensione dei termosifoni. Le regole (Ansa) – cityrumors.itDa palazzo Marino, l’avviso in una nota a tutti i residenti in merito alle regole da seguire: “In particolare la temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C + 2°C di tolleranza, ridotta di 1 grado rispetto ai 20 previsti per legge. Cityrumors.it - Milano, inizia oggi la “stagione termica”: al via l’accensione dei termosifoni. Le regole Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È prevista per, martedì 15 ottobre,deiin tutta. I riscaldamenti rimarranno attivi sino al prossimo 15 aprile 2025.ufficialmente la “” Anche se ancora le temperature appaiono abbastanza miti, seppur le previsioni meteo prevedono piogge e allerta temporali nelle prossime ore, dain tutto il capoluogo meneghino parte la “” e con essa l’avvio delnelle case dei milanesi e negli edifici industriali e simili dei calorifici., arriva la: daal viadei. Le(Ansa) – cityrumors.itDa palazzo Marino, l’avviso in una nota a tutti i residenti in merito alleda seguire: “In particolare la temperatura massima consentita per gli edifici residenziali sarà di 19°C + 2°C di tolleranza, ridotta di 1 grado rispetto ai 20 previsti per legge.

