Milan, Morata e Abraham non bastano: contatti per Gimenez, il feeling è forte (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Milan non ha sposato quello che sarà il focus sul mercato. Alvaro Morata ha dato subito ottime risposte ma serve ancora un attaccante giovane, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilnon ha sposato quello che sarà il focus sul mercato. Alvaroha dato subito ottime risposte ma serve ancora un attaccante giovane,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova vita di Alvaro Morata e Alice Campello a Milano : “Lei è entusiasta” - Quel che è certo è la (ex) coppia sta gestendo la fine della relazione nel migliore dei modi. Alvaro Morata e Alice Campello si sono separati ma restano vicini. Ecco, è finita”. Campello, scrive Hola, “trasuda entusiasmo in questa fase in cui sembra finalmente che la famiglia sia di nuovo molto unita (fisicamente), anche se, “per il momento”, la sua strada e quella di Morata “continuano a ... (Tpi.it)

Milan - Morata e Leao titolari in Nations League? La decisione - In vista delle gare di questa sera valevoli per la Nations League, sono state rese note le formazioni ufficiali delle Nazionali impegnate, che... (Calciomercato.com)

Milan - Morata : «Vedere l’infortunio di Carvajal mi ha raggelato il cuore» - Le dichiarazioni del centravanti spagnolo sui compagni Rodri e Carvajal infortunati e non solo Alvaro Morata, attaccante del Milan e della Nazionale spagnola, ha parlato in conferenza stampa prima del match tra Spagna e Danimarca in Nations League. Queste le sue parole: SPAGNA CAMPIONE D’EUROPA – «Ho capito perché siamo stati campioni d’Europa. (Calcionews24.com)