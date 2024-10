Maxi-emendamento a rischio: crisi in Consiglio Regionale, accuse a Quaglieri! (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Oggi, dalle 15, si terrà una seduta cruciale del Consiglio Regionale d'Abruzzo che si preannuncia ricca di tensioni. Al centro della discussione, oltre alle nomine dei membri dei CdA delle partecipate, vi è il Maxi-emendamento al bilancio approvato lo scorso dicembre, un provvedimento che ha destinato 22 milioni di euro a vari progetti nei comuni e in diverse realtà culturali, sportive e sociali. Tuttavia, le coperture finanziarie previste per questi fondi risultano ora incerte, con solo 11 milioni disponibili, una cifra ben lontana dai 22 iniziali. L'assessore al Bilancio, Mario Quaglieri, è finito al centro delle critiche. Gli viene imputato di non aver verificato correttamente le risorse disponibili, aggravando una situazione già delicata all'interno della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Marco Marsilio. Abruzzo24ore.tv - Maxi-emendamento a rischio: crisi in Consiglio Regionale, accuse a Quaglieri! Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Aquila - Oggi, dalle 15, si terrà una seduta cruciale deld'Abruzzo che si preannuncia ricca di tensioni. Al centro della discussione, oltre alle nomine dei membri dei CdA delle partecipate, vi è ilal bilancio approvato lo scorso dicembre, un provvedimento che ha destinato 22 milioni di euro a vari progetti nei comuni e in diverse realtà culturali, sportive e sociali. Tuttavia, le coperture finanziarie previste per questi fondi risultano ora incerte, con solo 11 milioni disponibili, una cifra ben lontana dai 22 iniziali. L'assessore al Bilancio, Mario, è finito al centro delle critiche. Gli viene imputato di non aver verificato correttamente le risorse disponibili, aggravando una situazione già delicata all'interno della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente Marco Marsilio.

