Manovra Salvini | 35 miliardi da banche da investire in Sanità

Manovra, Salvini: “3,5 miliardi da banche da investire in Sanità” (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Cdm, "coperture rilevanti" da banche e settore assicurativo. Meloni: "Come promesso non ci saranno nuove tasse" Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della Manovra 2024-2025. In termini lordi la Manovra è pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi Sbircialanotizia.it - Manovra, Salvini: “3,5 miliardi da banche da investire in Sanità” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Via libera del Cdm, "coperture rilevanti" dae settore assicurativo. Meloni: "Come promesso non ci saranno nuove tasse" Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della2024-2025. In termini lordi laè pari a circa 30nel 2025, più 35nel 2026 e oltre 40

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Salvini : “3 - 5 miliardi da banche da investire in Sanità” - (Adnkronos) – In corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni. "Vittoria Lega. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ... (Webmagazine24.it)

Via libera alla manovra : bonus da 1.000 euro per i nuovi nati e tassa da 3 - 5 miliardi per le banche - Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra. Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la legge di bilancio sarà pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Ci sarà la così detta tassa sugli extra-profitti delle banche, già... (Today.it)

Sì del cdm alla manovra : “Contributi per 3 - 5 miliardi da banche e assicurazioni”. Confermato il taglio del cuneo. E Meloni rispolvera il bonus bebè da 1000 euro di Berlusconi - La carta “dedicata a te” viene rifinanziata per il 2025 con 500 milioni. Ora, curiosamente, entrambe cantano vittoria. Lavoro e imprese – “In particolare nel Mezzogiorno” si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici. Confermato il taglio del cuneo. Ma non significa che i testi siano pronti. (Ilfattoquotidiano.it)