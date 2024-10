Manovra: assegno unico fuori da calcolo Isee famiglie (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – La Manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’Isee.E’ quanto fanno sapere fonti del Mef al termine del Cdm. Lapresse.it - Manovra: assegno unico fuori da calcolo Isee famiglie Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Larafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l’esclusione delle somme relative all’universale dal computo dell’.E’ quanto fanno sapere fonti del Mef al termine del Cdm.

