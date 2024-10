Malore fatale per una 28enne: muore in ospedale dopo 1 settimana, il caso (Di martedì 15 ottobre 2024) Morte sospetta al Pronto soccorso del Ruggi d’Aragona: a perdere la vita, una 28enne del Senegal, W.A.S., residente a Baronissi insieme alla sua famiglia. La giovane, il 7 ottobre, aveva accusato un Malore, ma quello che sembrava essere un banale virus intestinale, si è rivelato in realtà fatale Salernotoday.it - Malore fatale per una 28enne: muore in ospedale dopo 1 settimana, il caso Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Morte sospetta al Pronto soccorso del Ruggi d’Aragona: a perdere la vita, unadel Senegal, W.A.S., residente a Baronissi insieme alla sua famiglia. La giovane, il 7 ottobre, aveva accusato un, ma quello che sembrava essere un banale virus intestinale, si è rivelato in realtà

