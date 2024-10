Bergamonews.it - Luca Perri e “La folle scienza del Signore degli Anelli”: “Guardate il mondo con curiosità”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. “ilcon, perché non saprete mai dove arriverete e dove porterete tutti noi”. Affascina la platea con un racconto non convenzionale sull’opera di Tolkien, che a Bergamoha presentato, sabato 12 ottobre, “Ladel”. Un viaggio tra botanica, astronomia, anatomia deldi Arda, affrontato con precisione, ma anche con una dose di ironia. Dalla botanica, con il pino nero di Oxford che si dice abbia ispirato l’albero bianco di Numenor, simbolo di alleanza tra gli Uomini e gli Elfi, all’astronomia, l’opera di Tolkien è intrisa dell’amore per ladello scrittore, anche se spesso questa non corrisponde alla realtà. Tra il serio e il faceto, “Astrowiki” ha proposto diverse tematiche, discusse negli anni da studiosi ed appassionati dello scrittore britannico.