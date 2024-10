Ilfattoquotidiano.it - “Lo stigma sui nostri figli sarà enorme”: la protesta delle famiglie contro il ddl che rende la maternità surrogata “reato universale”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Il governo Meloni criminalizza le nostree i, scendiamo in piazzail disegno di legge Varchi con le nostre storie e icorpi. E continueremo a farlo”. Alla vigilia dell’arrivo in Senato del ddl, già approvato alla Camera, che vorrebbere la gestazione per altri “”, l’Associazione Luca Coscioni e learcobaleno sono tornate in piazza a Roma insieme a tante coppie di genitori,e enati da, per manifestareil provvedimento. E, allo stesso tempo, rivendicare una regolamentazione della Gpa solidale, lanciando un appello alle opposizioni – dal Pd al M5s, passando per Sinistra italiana e +Europa – presenti al presidio: “Ci aspettiamo che lavorino per abrogare questa legge, serve un passo in avanti”. Tradotto, un’iniziativa parlamentare comune.