Lo sciopero alla Valli di Renate: corsa contro il tempo per scongiurare i licenziamenti nell’azienda di maniglie (Di martedì 15 ottobre 2024) Renate (Monza), 15 ottobre 2024 – sciopero e presidio ieri pomeriggio all’esterno della Valli di via Concordia, la storica fabbrica di maniglie, un tempo gioiello della filiera del legno della Brianza e oggi destinata alla chiusura dall’attuale proprietà, Assa Abloy Italia. Venerdì scadrà il primo termine della fase sindacale, senza che le parti abbiano trovato un accordo. Ilgiorno.it - Lo sciopero alla Valli di Renate: corsa contro il tempo per scongiurare i licenziamenti nell’azienda di maniglie Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Monza), 15 ottobre 2024 –e presidio ieri pomeriggio all’esterno delladi via Concordia, la storica fabbrica di, ungioiello della filiera del legno della Brianza e oggi destinatachiusura dall’attuale proprietà, Assa Abloy Italia. Venerdì scadrà il primo termine della fase sindacale, senza che le parti abbiano trovato un accordo.

