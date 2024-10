Libano, ieri 41 morti e 124 feriti in attacchi israeliani (Di martedì 15 ottobre 2024) Almeno 41 persone sono state uccise e 124 ferite negli attacchi israeliani in Libano lunedì, metà delle quali in un villaggio cristiano a nord di Beirut. Lo ha annunciato il ministero della Sanità libanese. Queste morti portano ad almeno 1.356 il numero delle persone uccise da quando lo scontro tra Israele e il movimento islamico libanese Hezbollah si è trasformato in guerra aperta il 23 settembre, dopo un anno di scontri a fuoco transfrontalieri, secondo un conteggio dell'Afp basato sui dati ufficiali. Quotidiano.net - Libano, ieri 41 morti e 124 feriti in attacchi israeliani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Almeno 41 persone sono state uccise e 124 ferite negliinlunedì, metà delle quali in un villaggio cristiano a nord di Beirut. Lo ha annunciato il ministero della Sanità libanese. Questeportano ad almeno 1.356 il numero delle persone uccise da quando lo scontro tra Israele e il movimento islamico libanese Hezbollah si è trasformato in guerra aperta il 23 settembre, dopo un anno di scontri a fuoco transfrontal, secondo un conteggio dell'Afp basato sui dati ufficiali.

