L'anaconda e il cuore: dalla Cina un avvertimento a Taiwan e Usa. La Cina spaventa Taiwan con la "strategia dell'anaconda". La guardia costiera di Taipei ha denunciato la presenza di "convogli" cinesi in azione intorno all'isola, diffondendo il video di un "incontro ravvicinato" tra una propria unità e un'imbarcazione della flotta di Pechino dispiegata nell'ambito delle manovre militari che "servono a mettere alla prova le capacità operative".

La Cina ha avviato un’altra esercitazione militare intorno a Taiwan - . E da quando Lai – esponente del Partito Progressista Democratico, di centrosinistra e critico verso l’ingerenza cinese – si è insediato, le esercitazioni militari cinesi attorno a Taiwan sono aumentate. In occasione della festa della Repubblica, aveva ribadito che la Cina non «ha alcun diritto di rappresentare Taiwan» e aveva invitato il governo cinese a cooperare per il mantenimento della ... (Linkiesta.it)

Esercitazioni della Cina su Taiwan - prova di forza di Pechino - Esercitazioni militari cinesi davanti alle coste di Taiwan. Pechino non ha escluso l’uso della forza per riportare l’isola sotto il suo controllo. Servizio di Alessio Orlandi The post Esercitazioni della Cina su Taiwan, prova di forza di Pechino first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

"Accerchiamento a cuore". Cina - Taiwan nella "bocca dell'anaconda" : cosa sta per succedere - Lo riferisce il comando del Teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione con un messaggio sul suo account ufficiale WeChat. Poco dopo aver annunciato il completamento delle manovre, il ministero della Difesa cinese ha precisato che l'addestramento ha inteso rafforzare ulteriormente la risposta contro le "attività indipendentiste" e che potrebbero seguirne altri. (Liberoquotidiano.it)