L'amore e altre seghe mentali, recensione: Giampaolo Morelli dirige una commedia con poco pepe

La nostra recensione di L'amore e altre seghe mentali, il nuovo film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta: una commedia dal concept accattivante, anche ben recitata, ma incapace di sfruttarlo a fondo per un eccesso di correttezza e "gentilezza" Giampaolo Morelli prolifico come un Ridley Scott? L'amore e altre seghe mentali è l'ennesimo tassello di una filmografia che va sempre più a definirsi nel segno della commedia, declinata ovviamente con altri sottogeneri.

“L’amore e altre seghe mentali” - il trailer del film con Maria Chiara Giannetta - . La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza alcuna implicazione nel mondo reale. L’arrivo inaspettato di Giulia nella sua quotidianità, però, stravolge le carte in tavola e lo porta a adottare una nuova visione dell’amore e della vita. (Vision Distribution) Nel cast, al fianco di Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta, ci sono Leonardo Lidi, Marco ... (Iodonna.it)

"L’amore e altre seghe mentali" di Giampaolo Morelli : l’autoerotismo e Ilary Blasi come fantasia sessuale - Prosegui la lettura . Giampaolo Morelli parla di amore, autoerotismo e sesso virtuale nella nuova commedia scorretta L’amore e altre seghe mentali, dal 17 ottobre nelle sale. . . Guido (Morelli) è un uomo c. L’attore dell’Ispettore Coliandro è regista e interprete insieme a Maria Chiara Giannetta, che nel frattempo ha detto addio a Don Matteo. (Milleunadonna.it)

“L’amore e le altre seghe mentali” - intervista a Giampaolo Morelli e Maria Chiara Giannetta - Uscirà nelle sale il 17 ottobre “L’amore e le altre seghe mentali” il nuovo film di Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta. In un primo momento nella mia carriera c’era gente che mi augurava perfino le malattie e io mi chiedevo il motivo tanto che ad oggi preferisco non leggere i commenti”. Nel film è anche presente un cameo di Ilary Blasi in cui la conduttrice veste i panni di se stessa. (Superguidatv.it)