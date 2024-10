La mappa del contrabbando a Napoli: viaggio nei luoghi delle "bionde" (con gli affitti da pagare ai clan) (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono le 20.00, Porta Nolana è vuota. Il chiasso del mercato lascia spazio al silenzio. Una voce spezza la monotonia della sera e urla “Anna, ramme ‘nu pacco di Winston blue”. Un uomo si affaccia al balcone e cala un “panaro” con le “bionde". Che sia notte fonda o giorno, nel centro storico di Napolitoday.it - La mappa del contrabbando a Napoli: viaggio nei luoghi delle "bionde" (con gli affitti da pagare ai clan) Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono le 20.00, Porta Nolana è vuota. Il chiasso del mercato lascia spazio al silenzio. Una voce spezza la monotonia della sera e urla “Anna, ramme ‘nu pacco di Winston blue”. Un uomo si affaccia al balcone e cala un “panaro” con le “". Che sia notte fonda o giorno, nel centro storico di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi itinerari culturali in arrivo con “Crocevie d’Europa”: l’edizione 2024-2025 - GORIZIA – Presentata oggi la nuova stagione di “Crocevie d’Europa”, il progetto di promozione turistica ideato dal Comune di Gorizia – Servizio Cultura, Eventi e Turismo, con il sostegno della Regione ... (nordest24.it)

Bunker e caserme dismesse in Fvg: un museo all’aria aperta da valorizzare per il turismo - Se ne parlerà venerdì 11 ottobre a Udine, alla giornata di studi organizzata da Università e Friuli Storia. Lo storico Tommaso Piffer: «Percorso unico in ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Riforma delle dogane: cosa prevedono le nuove disposizioni nazionali complementari al CDU - Nuovi controlli di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, revisione dell’accertamento e rimodulazione delle sanzioni amministrative applicabili ... (ipsoa.it)