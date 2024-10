La festa del Volontariato in piazza. Premiati i ravennati dal cuore d’oro (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche quest’anno la festa del Volontariato, organizzata dalla Consulta, che si è tenuta in concomitanza del week end della Notte d’oro, ha premiato i volontari che si sono distinti per il loro impegno nel nome della solidarietà. Ecco i quindici Premiati segnalati da undici realtà del territorio, si tratta di Maria Grazia Mazzoni di Linea Rosa, Fabio Marzufero e Taryn Cavalcoli di Cacciatori di idee, Bernadette Cabantous dell’Associazione diabetici ravennate, Silvia Marangi e Stefano Ravaioli del Redentore, Paride Montanari delle Guardie ecologiche di Legambiente, Giorgio Lazzari di Legambiente, il professore Federico Marchetti di Ravenna Belarus, Elena Giardini e Gloria Roma di Anffas Ravenna, Roberta Capucci del Comitato cittadino antidroga, Gianluca Mazzotti della Guardia Costiera ausiliaria, Stefania Sanzani e Stephanie Joelle Magon Tchameni dell’associazione Il Terzo Mondo. Ilrestodelcarlino.it - La festa del Volontariato in piazza. Premiati i ravennati dal cuore d’oro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Anche quest’anno ladel, organizzata dalla Consulta, che si è tenuta in concomitanza del week end della Notte, ha premiato i volontari che si sono distinti per il loro impegno nel nome della solidarietà. Ecco i quindicisegnalati da undici realtà del territorio, si tratta di Maria Grazia Mazzoni di Linea Rosa, Fabio Marzufero e Taryn Cavalcoli di Cacciatori di idee, Bernadette Cabantous dell’Associazione diabetici ravennate, Silvia Marangi e Stefano Ravaioli del Redentore, Paride Montanari delle Guardie ecologiche di Legambiente, Giorgio Lazzari di Legambiente, il professore Federico Marchetti di Ravenna Belarus, Elena Giardini e Gloria Roma di Anffas Ravenna, Roberta Capucci del Comitato cittadino antidroga, Gianluca Mazzotti della Guardia Costiera ausiliaria, Stefania Sanzani e Stephanie Joelle Magon Tchameni dell’associazione Il Terzo Mondo.

