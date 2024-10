Anteprima24.it - JuveCaserta, domani nuovo impegno: sarà la quinta partita in venti giorni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSecondoconsecutivo interno per la Paperdi2021, che disputasera, mercoledì 16 ottobre, con inizio alle ore 20.00, la suain questi primidella stagione 2024/2025. Al palaPiccolo arrivano gli universitari della Luiss Roma con il quintetto bianconero che cerca il secondo successo di questo campionato di serie B nazionale, il primo da festeggiare con i propri tifosi. In questisi è continuato a monitorare la condizione fisica di Matteo Lagana, che ha saltato le ultime due partite per una distorsione al ginocchio sinistro, e quella di capitan Domenico D’Argenzio, uscito poco dopo l’inizio del secondo quarto nella gara di domenica con Roseto per una distorsione alla caviglia sinistra. Sul loro utilizzo si deciderà soltanto prima di scendere in camposera al palaPiccolo.