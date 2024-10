Ilrestodelcarlino.it - Jesi, senza assiurazione e revisione non si ferma all'alt e abbandona l'auto

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)(Ancona), 15 ottobre 2024 - Continua l’attività di contrasto alle violazioni più gravi al Codice della strada da parte della polizia locale. È di ieri la notizia di sanzioni per 1.500 euro nei confronti di un extracomunitario residente in Vallesina, che non si erato all’alt intimato da agenti in pattuglia lungo il viadotto di via XX Luglio. Il breve inseguimento che ne è scaturito, ha permesso agli agenti della polizia locale di rintracciare l’- una Fiat Punto -ta nel vicino parcheggio della Fornace. I controlli con i mezzi tecnologici in dotazione, hanno permesso di accertare che il veicolo era sprovvisto di assicurazione ee il conducente che si era dileguato, identificato come il proprietario, con patente scaduta.