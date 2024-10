Inchiesta Doppia Curva: dopo Inzaghi e Zanetti, anche Calhanoglu in questura. Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Calhanoglu è atteso domani dalla Squadra Mobile di Milano, che ha già ascoltato Inzaghi e Zanetti come persone informate dai fatti Prosegue l’Inchiesta ‘Doppia Curva’ che il primo ottobre ha portato all’arresto di 19 ultrà, di fatto azzerando le gerarchie del tifo cosiddetto organizzato di Inter e Milan. Visto il coinvolgimento di alcune importanti cosche della ‘Ndrangheta, i documenti dell’indagine sono già stati trasmessi alla Commissione Parlamentare Antimafia. La Curva Nord dell’Inter (Ansa) – calciomercato.itA proposito del rapporto tra l’Inter e il ponte di comando della Curva, il Gip ha scritto che “La società interista si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo“. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano hanno iniziato gli interrogatori. Calciomercato.it - Inchiesta Doppia Curva: dopo Inzaghi e Zanetti, anche Calhanoglu in questura. Gli ultimi aggiornamenti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è atteso domani dalla Squadra Mobile di Milano, che ha già ascoltatocome persone informate dai fatti Prosegue l’’ che il primo ottobre ha portato all’arresto di 19 ultrà, di fatto azzerando le gerarchie del tifo cosiddetto organizzato di Inter e Milan. Visto il coinvolgimento di alcune importanti cosche della ‘Ndrangheta, i documenti dell’indagine sono già stati trasmessi alla Commissione Parlamentare Antimafia. LaNord dell’Inter (Ansa) – calciomercato.itA proposito del rapporto tra l’Inter e il ponte di comando della, il Gip ha scritto che “La società interista si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti dellaNord, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo“. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano hanno iniziato gli interrogatori.

