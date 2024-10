Imprenditore si ribella al racket, 47enne arrestato per estorsione (Di martedì 15 ottobre 2024) La denuncia dell’Imprenditore risale al periodo tra settembre ed ottobre del 2023 e grazie al lavoro dei Carabinieri è stato identificato l’estorsore I Carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura, nei confronti di un quarantasettenne del posto, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di un Imprenditore napoletano. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli – D.D. Impresaitaliana.net - Imprenditore si ribella al racket, 47enne arrestato per estorsione Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La denuncia dell’risale al periodo tra settembre ed ottobre del 2023 e grazie al lavoro dei Carabinieri è stato identificato l’estorsore I Carabinieri del Nucleo Operativo Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura, nei confronti di un quarantasettenne del posto, gravemente indiziato del reato di tentataaggravata dal metodo mafioso in danno di unnapoletano. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli – D.D.

