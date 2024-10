Gaeta.it - Il Gruppo Orsero supporta l’associazione “Il Sorriso di Benedetta” per l’inclusione di ragazzi con disabilità

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un'emozionante collaborazione è nata tra ile "Ildiodv", un'associazione che opera in Liguria per sostenerecone patologie rare, promuovendo anche la ricerca sulla Sindrome di Marfan. Questa sinergia si concretizza nel progetto di inclusione scolastica "Insieme a", che ha come obiettivo principale quello di garantire un supporto qualificato a studenti in difficoltà. Il progetto di inclusione scolastica "Insieme a" Il progetto "Insieme a" è arrivato alla sua seconda edizione e ha dimostrato di essere un'importante iniziativa rivolta a studenti con esigenze speciali. Quest'anno, il programma prevede un totale di 1.131 ore di assistenza, organizzate in modo tale da intervenire direttamente durante le ore di lezione.