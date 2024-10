Il corpo senza vita di una donna trovato sulla spiaggia a Bibione (Di martedì 15 ottobre 2024) Il corpo di una giovane donna di 29 anni è stato trovato senza vita questa mattina, 15 ottobre, sulla spiaggia di Bibione Pineda. A individuarlo è stato il personale della Bibione Mare, che ha allertato le autorità per l'avvio dei necessari accertamenti. In base agli elementi raccolti dalle forze Veneziatoday.it - Il corpo senza vita di una donna trovato sulla spiaggia a Bibione Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi una giovanedi 29 anni è statoquesta mattina, 15 ottobre,diPineda. A individuarlo è stato il personale dellaMare, che ha allertato le autorità per l'avvio dei necessari accertamenti. In base agli elementi raccolti dalle forze

Cadavere sulla spiaggia di Bibione Pineda: è di una 29enne di Pordenone. Con sè aveva uno zainetto pieno di psicofarmaci - Dal mare il cadavere di una giovane donna. Nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre, è stato ritrovato il corpo di una ragazza senza vita sul litorale di Bibione Pineda. Il ... (ilgazzettino.it)

Giallo a Livorno, scoperto all’alba il cadavere di un uomo riverso in acqua lungo un fosso - Giallo a Livorno, dove all’alba di oggi un passante ha lanciato l’allarme dopo aver notato la presenza del cadavere di un uomo riverso in acqua lungo i fossi degli scali delle Macine: indagini in cors ... (msn.com)

Giallo a Bibione: dal mare affiora il cadavere di una giovane donna - Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, ma al momento non sono stati trovati indizi sull'identità del cadavere, che non aveva con sé documenti o ... (messaggeroveneto.gelocal.it)