Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, il confronto tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Durante l’ultima puntata delscopre in diretta delle incertezze del marito. La showgirl nel confessionale scopre cosa ha rivelato il marito.ed, matrimonio a rischio? La verità alE’ arrivato il momento di scoprire cosa è successo tra. Dopo le rivelazioni dell’ex ballerino e coreografo,viene chiamata nel confessionale per ascoltare le parole del marito. Alfonso Signorini precisa: «siamo rimasti di sasso. Al di là che giustamente tu conoscie il suo carattere e sdrammatizzi, ma tuo marito ci ha manifestato un disagio e non credo se lo inventi visto che è un uomo intelligente e sensibile». Lareplica: «non è successo nulla. Lo amo come il primo giorno e lo amerò sempre, è la mia vita. E’ tutto e spero di essere tutto per lui.