Quotidiano.net - Google alimenterà l’AI con l’energia nucleare: l’accordo con Kairos per i mini reattori

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 –ha firmato un accordo per utilizzare una flotta di piccolinucleari che genereranno energia per i data centre dedicati all’intelligenza artificiale. La compagnia tech si è rivolta aPower, che grazie al sostegno dell’azienda informatica metterà in funzione sei o sette nuovientro il 2035. “Per accelerare la transizione versopulita negli Stati Uniti, stiamo firmando il primo accordo aziendale al mondo per acquistare energiada piùmodulari di piccole dimensioni (SMR) che saranno sviluppati daPower”, ha spiegato Michael Terrell, Senior Director pere il Clima di, sul sito della compagnia. Il primoreattore dovrebbe entrare in funzione “in modo rapido e sicuro” entro il 2030. Entro il 2035 se ne aggiungeranno altri sei, per una capacità totale di 5000 MW.