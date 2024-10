Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Interviene Schillaci (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA – Mercoledì 16 ottobre, alle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà l’evento “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Salvare vite e prendersene cura”. Partecipano, fra gli altri, il ministro della Salute, Orazio Schillaci; il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il sottosegretario per l’Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti; il presidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, Ugo Cappellacci. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv L'articolo Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Interviene Schillaci L'Opinionista. Lopinionista.it - Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Interviene Schillaci Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA – Mercoledì 16 ottobre, alle ore 16, presso la SalaRegina di Montecitorio, si svolgerà l’evento “. Salvare vite e prendersene cura”. Partecipano, fra gli altri, il ministroSalute, Orazio; il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il sottosegretario per l’Istruzione e il Merito, Paola Frassinetti; il presidenteCommissione Affari socialiCamera dei Deputati, Ugo Cappellacci. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv L'articoloL'Opinionista.

