Panorama.it - Giorgia Meloni al Senato: le comunicazioni in vista del Consiglio Ue

(Di martedì 15 ottobre 2024)si prepara per partecipare aleuropeo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles e dove verranno affrontati temi quali il conflitto in Medioriente e la guerra in Ucraina. Oltre a questi, si discuterà anche del dossier sull'immigrazione e di altre questioni internazionali come la situazione in Venezuela, il conflitto in Sudan e il tema della competitività europea. Prima della sua partenza per Bruxelles, come di consueto, la presidente delinterverrà al Parlamento per leufficiali, in cui delineerà la posizione del governo italiano sui temi che saranno trattati durante il vertice europeo. Il suo intervento è previsto per le 9.30 in, mentre nel pomeriggio interverrà alla Camera dei Deputati per la replica. Accanto a, sono seduti i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini.