GF news aereo per Shaila e Lorenzo | così Helena demolisce i fan

Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Ottobre 2024 12:35 pm by Redazione Arriva unperGatta eSpolverato al Grande Fratello. C’è un gruppo di telespettatori che si sono uniti per raccogliere i soldi necessari per far volare sopra la Casa più spiata d’Italia un messaggio per i due gieffini. Dunque, sembra proprio che ci sia ancora una bella fetta di pubblico pronto a scommettere sulla nascita di una love story tra i Shailenzo,definiti. Eppure questo non è di certo il periodo migliore per il rapporto nato tra i due. Infatti, proprio nella puntata andata in onda ieri – 14 ottobre 2024 -,ha nominato, spiazzando tutti. Ci pensaPrestes a smontare i fan che hanno sborsato denaro per questo