Fasma il cantautore romano torna con il singolo Piccola

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il rapper eannuncia il brano, la descrizione di una ragazza bella e tormentata Il rapper epubblica venerdì 18 ottobre, già disponibile in presave. Un brano dal ritmo lento, che ricorda quasi una ninna nanna, che culla l’ascoltatore in quella che è la descrizione di una ragazza bella e tormentata, triste e malinconica, semplice e complicata allo stesso tempo, forte e orgogliosa, che avrebbe bisogno di aiuto ma preferisce vivere nella propria solitudine.anche questa volta dà prova di saper dosare le parole dando valore a ogni loro significato e condensando in poche e semplici frasi l’essenza di unagrande donna piena di sfaccettature.