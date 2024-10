F1, la Ferrari ad Austin con nuovo fondo e ala anteriore per eliminare i problemi sulle curve veloci (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula Uno 2024, dopo la pausa di inizio autunno, si prepara a dare il via alla importantissima tripletta americana. In rapida successione, infatti, vivremo il Gran Premio degli Stati Uniti, quindi quello del Messico e quello di San Paolo, tre weekend senza soluzioni di continuità . Nella prima occasione si gareggerà sullo splendido tracciato denominato COTA-Circuit of the Americas di Austin, Texas, che presenta un lay-out vario e quanto mai selettivo per le vetture. Ci sarà anche la Sprint Race per alzare ulteriormente l’asticella in una tappa che potrebbe segnare una pagina importante per la corsa al titolo tra Max Verstappen e Lando Norris. Trovare il giusto bilanciamento è sempre particolarmente complicato sul tracciato texano. Chi opta per il tratto più guidato, chi preferisce la velocità . Oasport.it - F1, la Ferrari ad Austin con nuovo fondo e ala anteriore per eliminare i problemi sulle curve veloci Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Mondiale di Formula Uno 2024, dopo la pausa di inizio autunno, si prepara a dare il via alla importantissima tripletta americana. In rapida successione, infatti, vivremo il Gran Premio degli Stati Uniti, quindi quello del Messico e quello di San Paolo, tre weekend senza soluzioni di continuità . Nella prima occasione si gareggerà sullo splendido tracciato denominato COTA-Circuit of the Americas di, Texas, che presenta un lay-out vario e quanto mai selettivo per le vetture. Ci sarà anche la Sprint Race per alzare ulteriormente l’asticella in una tappa che potrebbe segnare una pagina importante per la corsa al titolo tra Max Verstappen e Lando Norris. Trovare il giusto bilanciamento è sempre particolarmente complicato sul tracciato texano. Chi opta per il tratto più guidato, chi preferisce latà .

