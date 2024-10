Essere genitori: due modelli diversi in Un posto al sole (Di martedì 15 ottobre 2024) Lara vuole attribuirsi la colpa di aver aggredito Roberto, per salvare la suora. Ma questa va da Ferri e gli racconta tutta la verità. A tenere banco però è la nuova storia che coinvolge il piccolo Gimmy. Da quando il padre si è fidanzato, il bambino ha perso tutte le sue attenzioni. Così da settimane non fa più i compiti, copia dai compagni e passa il tempo sui social e videogiochi. Ma di tutto questo solo il nonno sembra accorgersi e preoccuparsi, mentre viene preso per un pesantone dalla famiglia. Ci hanno messo molto meno i genitori di Rossella (se pur grande e vaccinata) ad accorgersi che sta male, che soffrirà molto l’ennesimo rifiuto di Nunzio, ma lei continua a lavorare come se nulla fosse. Ilfoglio.it - Essere genitori: due modelli diversi in Un posto al sole Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lara vuole attribuirsi la colpa di aver aggredito Roberto, per salvare la suora. Ma questa va da Ferri e gli racconta tutta la verità. A tenere banco però è la nuova storia che coinvolge il piccolo Gimmy. Da quando il padre si è fidanzato, il bambino ha perso tutte le sue attenzioni. Così da settimane non fa più i compiti, copia dai compagni e passa il tempo sui social e videogiochi. Ma di tutto questo solo il nonno sembra accorgersi e preoccuparsi, mentre viene preso per un pesantone dalla famiglia. Ci hanno messo molto meno idi Rossella (se pur grande e vaccinata) ad accorgersi che sta male, che soffrirà molto l’ennesimo rifiuto di Nunzio, ma lei continua a lavorare come se nulla fosse.

