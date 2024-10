Lettera43.it - Espone una svastica durante Italia-Israele, tifoso radiato dalle partita degli Azzurri

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nonostante il dispiegamento di forze per garantire che la sfida tra, in un momento storico di fortissime tensioni, si disputasse in un clima sereno, unè riuscito a entrare nello stadio Friuli, dove il match si è disputato nella serata del 14 ottobre, con una bandiera raffigurante una. Il vessillo è stato sventolato dopo gol di Mateo Retegui dell’1-0, un gesto che non è certo passato inosservato. Ilbandito da ognidella Nazionale Le forze dell’ordine hanno infatti prontamente individuato e posto sotto il Daspo l’uomo che ha sventolato la, con la Federcalcio che ha in più ritirato il proprio gradimento nei suoi confronti: in pratica non potrà mai più assistere a una. La Figc ha inoltre annunciato che si dichiarerà parte civile nel procedimento che coinvolgerà il