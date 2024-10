Educazione finanziaria, Damiani (FI): “Oggi, grazie alle linee guida, è parte integrante dell’educazione civica” (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il ciclo di convegni che abbiamo promosso al Senato sull'Educazione finanziaria dimostra l'impegno di Forza Italia su un tema che riteniamo particolarmente importante": così il capogruppo di FI in Commissione Bilancio, Dario Damiani, intervenendo al convegno "Gender Gap pensionistico in Italia e in Europa: il ruolo dell'Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". L'articolo Educazione finanziaria, Damiani (FI): “Oggi, grazie alle linee guida, è parte integrante dell’Educazione civica” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Il ciclo di convegni che abbiamo promosso al Senato sull'dimostra l'impegno di Forza Italia su un tema che riteniamo particolarmente importante": così il capogruppo di FI in Commissione Bilancio, Dario, intervenendo al convegno "Gender Gap pensionistico in Italia e in Europa: il ruolo dell', assicurativa e previdenziale". L'articolo(FI): “, èdell’” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Educazione finanziaria, Damiani (FI): “Oggi, grazie alle linee guida, è parte integrante dell’educazione civica” - "Il ciclo di convegni che abbiamo promosso al Senato sull'educazione finanziaria dimostra l'impegno di Forza Italia su un tema che ... (orizzontescuola.it)

MELONI: IN MO E UCRAINA ITALIA LAVORA PER PACE, MA SIA PACE GIUSTA - Roma, 15 ott -"L'Italia lavora dall'inizio, sia in Ucraina che in Medio Oriente, per costruire la pace, poi bisogna intendersi su cosa significa 'pace': non dobbiamo confonderla con qualcosa d'altro, ... (9colonne.it)

Caso Open, il giudice di Firenze: “Nessun conflitto tra poteri”, inutilizzabili messaggi e mail degli imputati - Gli atti votati dal Parlamento relativi al processo della Fondazione Open non andranno alla Corte costituzionale. Il giudice per l’udienza preliminare di Firenze, Sara Farini, ha rigettato entrambe le ... (ilfattoquotidiano.it)