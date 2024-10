Economia, il Nobel 2024 è per tre. Teorici di colonialismo e ricchezza (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato agli accademici Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson per il loro lavoro sulle disparità di ricchezza tra le nazioni. Acemoglu e Johnson sono professori al Massachusetts Institute of Technology, mentre Robinson è professore all’Università di Chicago. Il lavoro del trio evidenzia che le istituzioni fondate ai tempi della colonizzazione hanno avuto un impatto duraturo sui risultati economici nei Paesi interessati. La loro ricerca indica anche che sistemi più inclusivi economicamente e politicamente democratici si dimostrano più favorevoli all’innovazione tecnologica e alla crescita a lungo termine. "Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo. Quotidiano.net - Economia, il Nobel 2024 è per tre. Teorici di colonialismo e ricchezza Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilper l’è stato assegnato agli accademici Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson per il loro lavoro sulle disparità ditra le nazioni. Acemoglu e Johnson sono professori al Massachusetts Institute of Technology, mentre Robinson è professore all’Università di Chicago. Il lavoro del trio evidenzia che le istituzioni fondate ai tempi della colonizzazione hanno avuto un impatto duraturo sui risultati economici nei Paesi interessati. La loro ricerca indica anche che sistemi più inclusivi economicamente e politicamente democratici si dimostrano più favorevoli all’innovazione tecnologica e alla crescita a lungo termine. "Ridurre le enormi differenze di reddito tra i Paesi è una delle maggiori sfide del nostro tempo.

Nobel per l'Economia 2024 : Acemoglu - Johnson e Robinson per le ricerche sulle disuguaglianze globali - . I loro studi suggeriscono che l'introduzione di istituzioni inclusive, capaci di garantire diritti economici e politici a tutti i cittadini, è una condizione essenziale per promuovere una crescita sostenibile e duratura. Daron Acemoglu, nato nel 1967 a Istanbul, Turchia, è attualmente professore al Massachusetts Institute of Technology (MIT), dove insegna da oltre 30 anni. (Panorama.it)

Nobel per l’Economia 2024 ad Acemoglu - Johnson e Robinson - Nobel per lo studio sulle istituzioni La ricerca degna del Nobel di Acemoglu, Johnson e Robinson ha ridefinito l’economia dello sviluppo. Essi dimostrano che la chiave per una prosperità duratura risiede non solo nelle risorse materiali di un paese, ma anche e soprattutto nella qualità delle sue istituzioni. (Velvetmag.it)

Chi sono i tre premi Nobel per l’Economia 2024 - L’introduzione di istituzioni inclusive creerebbe benefici a lungo termine per tutti, ma le istituzioni estrattive garantiscono guadagni a breve termine per le persone al potere. “Tuttavia, questa incapacità di fare promesse credibili di cambiamento positivo può anche spiegare perché a volte si verifica la democratizzazione. (Formiche.net)