E’ morto Ennio Salamon pioniere dei sondaggi in Italia e storico presidente della Doxa

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Spezia, 15 ottobre 2024 –deid'opinione in, il cui nome resta indissolubilmente legato a quello, di cui è statofino al 2006, èall'età di 92 anni a La Spezia. Allievo del professore Pierpaolo Luzzatto Fegiz (1900-1989), titolarecattedra di statistica presso l'Università di Trieste, e fondatore nel 1946 a Milanoentrò nel 1956 nell'istituto specializzato ind'opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche: grazie al suo lavoro, il primo istituto dinato inè diventato uno dei primi in Europa. L'annuncioscomparsa, come riferisce l'Adnkronos, è stato dato dal figlio Marcocon un post su Facebook: "E' stato uno dei fondatori delle ricerche di mercato e deid'opinione in