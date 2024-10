Domenica 20 ottobre la 33° Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara (Di martedì 15 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, Pecorara, in Alta Val Tidone, ospiterà la 33ª Rassegna provincialededicata al re dei prodotti autunnali: il Tartufo di Pecorara, che dal 2014 è stato riconosciuto come uno dei prodotti D.O.C. dal Ministero.La giornata sarà ricca di eventi, tra cui la valutazione e la Ilpiacenza.it - Domenica 20 ottobre la 33° Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 15 ottobre 2024)20, in Alta Val Tidone, ospiterà la 33ªprovincialededicata al re dei prodotti autunnali: ildi, che dal 2014 è stato riconosciuto come uno dei prodotti D.O.C. dal Ministero.La giornata sarà ricca di eventi, tra cui la valutazione e la

La Rassegna provinciale del tartufo torna il 20 ottobre a Pecorara : «Prodotto de.co. e nuovo marchio» - Nuovo nome, nuova veste per il marchio, nuove iniziative per promuovere uno dei prodotti più rinomati della provincia piacentina. Parliamo del tartufo “Nero di Pecorara” a cui è dedicata la 33esima Rassegna provinciale del Tartufo e dei prodotti del sottobosco, in programma a Pecorara Alta Val... (Ilpiacenza.it)

Il Tartufo Nero di Pecorara diventa brand turistico e commerciale - I passi di crescita li ha fatti tutti e oggi il tartufo nero de.co. di Pecorara, in Alta Val Tidone, prova quello più difficile, ma sicuramente più ambizioso, diventare prodotto top di gamma identificativo del territorio e marchio commerciale riconosciuto. L’iniziativa ha già mosso i primi... (Ilpiacenza.it)