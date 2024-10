Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo: “Quest’anno sono partito in maniera importante”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Giovanni Di, capitano del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Il terzino destro ha realizzato una doppietta contro Israele. In più l’emozione di indossare anche la fascia da capitano in azzurro Nazionale. Inoltre il difensore ha registrato un record come ci ricorda Opta. Di seguito le dichiarazioni del calciatore, il dato di Opta e le dichiarazioni di Bucchi sul capitano azzurro. Di: “I momenti difficili nella carriera di un calciatore ci, a me è capitato lo scorso anno” Così il capitano del Napoli: “I momenti difficili nella carriera di un calciatore ci, a me è capitato lo scorso anno sia individualmente che con la mia squadra, ma ora è passato. Conosco solo il lavoro per uscire da queste situazioni, io mimesso a lavorare einsia col Napoli che con la Nazionale.