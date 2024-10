De Cecco, la famiglia rafforza il suo ruolo nel pastificio (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Un miliardo di ricavi entro i prossimi 5 anni. Obiettivi ambiziosi per il gruppo De Cecco che ritrova unità a livello famigliare e punta a crescere in maniera consistente anche allargando il portafoglio prodotti. Così, una delle paste italiane più famose al mondo si prepara ad una nuova sfida al mercato forte di numeri da record: il board, infatti, nei giorni scorsi ha approvato i conti del 2023 chiusi con ricavi superiori ai 630 milioni (53% all’estero, +22,5% in due anni) e nella prima parte del 2024 si è registrato un aumento dei volumi venduti di 120 mila quintali. La crescita è equamente ripartita tra 60.000 per l’Italia e altrettanti per l’estero ed è frutto della macina di 3 milioni di quintali di grano l’anno (l’Italia produce in media 40 milioni di quintali l’anno e ne ne servono 60-65; De Cecco ne acquista anche negli Stati Uniti e in Australia). Quotidiano.net - De Cecco, la famiglia rafforza il suo ruolo nel pastificio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Un miliardo di ricavi entro i prossimi 5 anni. Obiettivi ambiziosi per il gruppo Deche ritrova unità a livellore e punta a crescere in maniera consistente anche allargando il portafoglio prodotti. Così, una delle paste italiane più famose al mondo si prepara ad una nuova sfida al mercato forte di numeri da record: il board, infatti, nei giorni scorsi ha approvato i conti del 2023 chiusi con ricavi superiori ai 630 milioni (53% all’estero, +22,5% in due anni) e nella prima parte del 2024 si è registrato un aumento dei volumi venduti di 120 mila quintali. La crescita è equamente ripartita tra 60.000 per l’Italia e altrettanti per l’estero ed è frutto della macina di 3 milioni di quintali di grano l’anno (l’Italia produce in media 40 milioni di quintali l’anno e ne ne servono 60-65; Dene acquista anche negli Stati Uniti e in Australia).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Thomas Ceccon - chi è : età - fidanzata - famiglia. Con Martinenghi due ori in una stanza. «E per Parigi ho depilato il petto per la prima volta» - Quando a Nicolò Martinenghi mancavano poche bracciate all'oro olimpico, era a bordo vasca che urlava «vince, vince...». Poi si è messo le mani nei capelli per... (Ilmessaggero.it)

Thomas Ceccon - chi è : età - fidanzata - famiglia. Con Martinenghi due ori in una stanza. «E per Parigi ho depilato il petto per la prima volta» - Quando a Nicolò Martinenghi mancavano poche bracciate all'oro olimpico, era a bordo vasca che urlava «vince, vince...». Poi si è messo le mani nei capelli per... (Ilmessaggero.it)

Thomas Ceccon - chi è : età - fidanzata - famiglia. L'addio ai baffi e «il petto depilato per la prima volta». Le curiosità - Quando a Nicolò Martinenghi mancavano poche bracciate all'oro olimpico, era a bordo vasca che urlava «vince, vince...». Poi si è messo le mani nei capelli per... (Ilmessaggero.it)